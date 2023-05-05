Новым главой администрации города Шахты назначен Андрей Горцевской

Городская дума Шахт утвердила кандидатуру Андрея Горцевского на должность главы администрации города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Шахты Фото: пресс-служба администрации города Шахты

Господину Горцевскому 60 лет. Он является депутатом Шахтинской городской думы с 2015 года. В 2020 году был избран председателем городской думы – главой города. По информации пресс-службы городской администрации, имеет стаж работы на руководящих должностях более 25 лет.

В соответствии с законодательством, при назначении на новую должность, Андрей Горцевской сложил полномочия председателя городской думы – главы города.

«Исполняющим обязанности председателя городской Думы-главы города Шахты избран Константин Корнеев»,— уточнили в пресс-службе администрации.

Анастасия Назарова