Прорвавшаяся дамба в Вольском районе оказалась ничейной

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорный орган региона проверит информацию о прорыве дамбы в Вольском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о гидротехническом сооружении в селе Тепловка. Ранее местная жительница пожаловалась в интернете на затопленную из-за аварии дорогу.

«С выходом на место работники Вольской межрайоной прокуратурой установили, что доступ в село имеется через две дополнительные дороги. Силами администрации проведены восстановительные работы дамбы и участка дороги. Последствия прорыва устранены», — заверили в прокуратуре, уточнив, что признаков экологической катастрофы или массовой гибели флоры и фауны не выявлено.

Также сотрудники надзорного органа выяснили, что дамба является бесхозной. В адрес главы администрации Терсинского МО Евгения Молдаванова прокуратура внесла представление с требованием оформить объект в собственность. Сейчас чиновники работают над этим.

Дарья Васенина