Экс-заместителя главы Кизнерского района Павла Горбунова поместили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения экс-заместителю главы администрации Кизнерского района, обвиняемого в получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Павел Горбунов пробудет под домашним арестом до 3 июля, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, Павла Горбунова обвиняют в том, что в 2017 году он совместно с директором Кизнерского районного информационно-технического центр получил взятку в сумме 50 тыс. руб. За это он должен был поспособствовать в заключении договоров на поставку электронно-вычислительной техники и комплектующих с образовательными учреждениями района.