В Петербурге предъявлено обвинение в получении взятки сотруднику следственного органа МВД России

Следственный отдел по Приморскому району СК России по Петербургу предъявил обвинение начальнику отдела по расследованию экономических преступлений. 32-летнего майора юстиции обвиняют в получении взятки, сообщили 5 мая в пресс-службе городского СК.

По версии следствия, 4 мая сотрудник МВД получил деньги от другого лица. Взамен на это было обещано исключение неназванного человека из материалов уголовного дела. Обвиняемый говорил, что не направит дело в суд. Всего майор юстиции получил 1 млн. руб., однако только 15 тыс. руб. оказались настоящими, а остальная сумма — муляж.

Начальнику отдела расследований экономических преступлений предъявили обвинение в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В настоящий момент решается вопрос избрания меры пресечения, расследование продолжается.

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