Краснодарский край возглавил рейтинг регионов с самым дорогим летним отдыхом

Летний отдых в санаториях Краснодарского края в 2023 году оказался выше по стоимости, чем в Москве и Московской области. Такой вывод следует из рейтинга, опубликованного порталом Санатории-России.рф

«Спрос на летний отдых в санаториях и курортах России в этом году значительно выше, чем в прошлом. Это связано с тем, что многие люди хотят провести отпуск в безопасной обстановке и получить максимальную пользу для своего здоровья», - отметили авторы рейтинга.

Коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт подчеркнула, что эта тенденция касается не только санаториев, но и курортной недвижимости Краснодарского края в целом, стоимость которой в ближайший год может вырасти на 20%.

«В первую очередь цены на гостиничное размещение растут в Сочи. При этом стоимость может сильно различаться в зависимости от количества звезд, локации и набора сервисов. По нашим оценкам спрос и стоимость будут расти и дальше, поскольку интерес к Краснодарскому краю со стороны россиян с каждым годом увеличивается», - прокомментировала Ольга Нарт.

В частности, прогнозный туристический поток на майские праздники в регионе оценивался в 500 тыс. отдыхающих. А цифра по итогам года может превысить показатель 2022-го (17,4 млн).

По словам Ольги Нарт, растет и интерес к покупке курортной недвижимости в собственность – как жилья, так и гостиничных номеров. В перспективе это позволяет получать пассивный доход от их сдачи в аренду, а также заработать на повышении ликвидности с течением времени.

Напомним, федеральный девелопер «Неометрия» реализует в Сочи проекты ЖК комфорт-класса «Флора» и «Фрукты», а также гостиничного комплекса в премиум-сегменте «Нескучный сад». В Новороссийске компания возводит ЖК «Облака», класса «комфорт плюс». Каждый из объектов имеет собственную уникальную концепцию, актуальные технологические решения и позволяет с максимальным комфортом жить и отдыхать на побережье Черного моря.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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