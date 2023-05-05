Краснодарский край передал почти 100 единиц военной техники для нужд СВО

Власти Краснодарского края передали ГУ ФС войск нацгвардии РФ региона около 100 единиц военной техники для нужд СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В воинские части поступят пять внедорожников, шины, генераторы электропитания, квадрокоптеры, противодроновые ружья, тепловизоры и другое оснащение.

«Вопросы обеспечения боевых подразделений Вооруженных Сил РФ и иных воинских формирований, участвующих в специальной военной операции, обмундированием, снаряжением, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находятся на постоянном контроле»,— говорится в сообщении.

В прошлом месяце департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Кубани закупил и отправил в зону спецоперации более 550 единиц военно-технического оснащения. Для нужд СВО среди прочего были направлены 11 автомобилей, 400 камер видеонаблюдения, дроны и противодроновые ружья.

Анастасия Донскова

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