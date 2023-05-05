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«Нижавтодорстрой» отремонтирует дорогу на улице Семашко за 98 млн рублей

ООО «Нижавтодорстрой» выбран победителем конкурса на ремонт дороги на улице Семашко от Верхневолжской набережной до площади Свободы. Стоимость контракта в ходе торгов снизилась на 10,6%, подрядчик выполнит работы за 97,97 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступило Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорог (ГУММиД). «Нижавтодорстрой» должен до 1 сентября 2023 года отремонтировать на участке покрытие, нанести разметку, установить дорожные знаки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нижавтодорстрой» зарегистрировано Нижнем Новгороде в апреле 2007 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор и владелец — Усик Петросян. По итогам 2022 года чистая прибыль составила 13,1 млн руб. (-35,8% к 2021 году), выручка — 4,2 млрд руб. (+20,9%).

Елена Ковалева

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