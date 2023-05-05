В Ярославле утвержден проект межевания IT-парка

В Ярославле утвержден проект межевания территории IT-парка, ограниченной Московским проспектом, улицей Малая Пролетарская и набережной Которосли. Постановление о проекте планировки и межевания 4 мая подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект IT-парка

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Проект IT-парка

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Общая площадь размежеванной территории составила 48 га, причем непосредственно парковая зона будет занимать около 9 га. В данном месте в течение пяти лет должны построить пятиэтажный многофункциональный IT-центр с подземной парковкой на 584 машино-места, двухэтажный объект общественного питания и отдельную многоуровневую парковку на 712 машино-мест.

Проектирование объектов планируется выполнить в течение 3 лет с момента утверждения проекта планировки территории. Общая площадь застройки составит 36 209 кв. м. «С учетом отсутствия в границах проектирования планируемой жилой застройки расчет потребности в предприятиях и учреждениях обслуживания не требуется»,— отмечается в постановлении мэрии.

С вступлением в силу нового проекта планировки и межевания прекращает свое действие старый, принятый в августе 2018 года с изменениями от марта 2021 года. Так в действующем нормативном акте никак не упоминается детский сад для сотрудников компании «Тензор», о котором изначально также говорилось.

Андрей Иванов