В Минеральных Водах по делу о госизмене задержан вступивший в «Азов» россиянин

Пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю сообщила, что в апреле этого года при попытке вылететь в Стамбул в Минеральных Водах был задержан мужчина, планировавший вступить в вооруженные силы Украины. На допросе задержанный дал признательные показания.

Как сообщается в пресс-релизе, незадолго до отъезда из РФ мужчина вступил в батальон «Азов» (запрещен на территории России, как террористическая организация). На Украину мужчина намеревался добраться через Стамбул, вылетев из аэропорта Минеральные Воды, где при прохождении пограничного контроля был задержан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, госизмене, организации террористической организации и участии в ее деятельности (ч. 1 ст. 30; ст. 275; ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По данным следствия, основной целью поездки задержанного на территорию соседнего государства было желание «участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих».

Александра Ларинцева, Пятигорск