Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Минеральных Водах по делу о госизмене задержан вступивший в «Азов» россиянин

Пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю сообщила, что в апреле этого года при попытке вылететь в Стамбул в Минеральных Водах был задержан мужчина, планировавший вступить в вооруженные силы Украины. На допросе задержанный дал признательные показания.

Как сообщается в пресс-релизе, незадолго до отъезда из РФ мужчина вступил в батальон «Азов» (запрещен на территории России, как террористическая организация). На Украину мужчина намеревался добраться через Стамбул, вылетев из аэропорта Минеральные Воды, где при прохождении пограничного контроля был задержан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, госизмене, организации террористической организации и участии в ее деятельности (ч. 1 ст. 30; ст. 275; ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По данным следствия, основной целью поездки задержанного на территорию соседнего государства было желание «участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих».

Александра Ларинцева, Пятигорск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...