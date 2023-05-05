Уроженца Удмуртии застрелили около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге

Уроженец Удмуртии погиб около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на данные источника. Причиной трагедии, которая произошла вечером 3 мая, стал конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По версии следствия, 50-летний подозреваемый и потерпевший договорились встретиться рядом с парковкой вокзала. Однако, когда уроженец Удмуртии пересел в автомобиль нападавшего, началась ссора.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что подозреваемый вооружился огнестрельным оружием и произвел выстрел в своего оппонента. Потерпевший получил ранение бедра, повлекшее кровопотерю.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Мужчине, которого задержали на месте преступления, грозит до 15 лет лишения свободы.