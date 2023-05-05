Имущество разыскиваемого экс-акционера СМЗ оценили в 1 млрд рублей

Стоимость арестованного имущества экс-акционера АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Игоря Пестрикова превышает 1 млрд руб. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь» со ссылкой на данные, озвученные в ходе судебного заседания.

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Напомним, Игорю Пестрикову принадлежало 25% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Весной прошлого года арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск генпрокуратуры об изъятии в пользу Российской Федерации 89% акций предприятия, в том числе и пакета господина Пестрикова. 1 июня 2022 года между СМЗ в лице директора Артура Уртаева и Игорем Пестриковым был заключен договор займа, по которому последний получил 250 млн руб. В МВД посчитали, что договор был заключен незаконно, поскольку его не одобрили акционеры. При этом фактически сделка со стороны заемщика не была обеспечена. В итоге в отношении господина Уртаева было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), а затем он был обвинен еще и в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, на самом деле средства завода были похищены под видом исполнения этого договора. Игорю Пестрикову было заочно предъявлено обвинение в хищении, поскольку следствию не удалось установить его местонахождение. Сейчас он находится в международном розыске. В январе этого года господин Пестриков подал заявление в арбитражный суд о самобанкротстве.