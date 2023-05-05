Стала известна программа мероприятий ко Дню Победы в Самаре

В Самаре в 78-ю годовщину Великой Победы пройдут парад, концерт «Страна Героев» и другие мероприятия, сообщает региональное правительство.

«Центральное событие – военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,– отмечается в сообщении.

В скверах пл. Куйбышева будут открыты несколько тематических площадок, пройдет традиционная акция «Солдатская каша». На площади Славы состоится церемония занесения имени А.А.Соколовского в списки Героев Отечества на памятную доску «Герои Российской Федерации» мемориала «Куйбышевцы – Герои Советского Союза».

В 12:00 (MSK+1) на площади Славы запланировано выступление сводного хора отцов «Песни Победы отцов».

Позже начнется концертная программа на пл. Куйбышева «Страна Героев» с участием творческих коллективов региона. Специальный гость – группа «Сурганова и Оркестр».

В 22:00 напротив 1-й очереди набережной и на пл.Куйбышева состоится фейерверк и артиллерийский салют.

Сабрина Самедова