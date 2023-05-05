Заморозки ожидаются в Удмуртии в праздничные дни

В предстоящие выходные и праздничные дни в Удмуртии ожидается дождливая и ветреная погода, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Порывы ветра достигнут 9-14 м/с, а в отдельных районах — 17 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, в ночь на 6 мая в регионе температура воздуха составит 8-13°С, днем в северной и северо-западной части — 11-16°С. На остальной территории потеплеет до 17-22°С. 7 мая в Удмуртии начнет поступать арктический воздух, в результате чего ночью столбик термометра опустится до 0..+5°С, а днем не превысит 7-12°С. Пройдут дожди.

Ночами с 8 по 10 мая воздух охладиться до отрицательных температур. Днем 8 мая воздух прогреется до 6-11°С, 9 мая — 10-15°С. Осадков не ожидаются, а максимальные порывы ветра ускорятся до 4-9 м/с. 10 мая ночью местами сохранятся заморозки до 0..-2°С, днем потеплеет до 13-18°С.