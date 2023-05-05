Работающие на Кубани зарубежные ретейлеры Metro и «Ашан» останутся в России

Крупные западные ретейлеры Metro и «Ашан» продолжат работу на территории России и не планируют покидать страну, сообщили в руководстве обеих компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Metro пообещали сохранить операционную деятельность в РФ. Более того, в планах компании на 2023 год – усилить стратегический бизнеса, расширить сервис ассортимент продукции.

«Ашан Ритейл Россия» не планирует изменений ни организации работы в стране, ни в стратегии. Как пояснили в пресс-службе компании, Ашан в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании. Планов по открытию новых магазинов нет. Однако и все действующие магазины продолжают работать. Какие-либо намерения по их закрытию в компании отсутствуют.

Как ранее писали «Известия», компания планирует расширить ассортимент товаров собственного производства.

Андрей Пугачев

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