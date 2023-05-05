При обстреле белгородского села повреждены три автомобиля на предприятии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела со стороны Украины сел Черемошное и Устинка Белгородского района. По данным главы региона, обошлось без пострадавших, но повреждена инфраструктура местного предприятия.

В своем Telegram-канале губернатор уточнил, что на территории сельхозпредприятия посечены забор и три машины, а также линия электропередачи. «Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий»,— добавил губернатор.

Ранее сегодня региональное управление МЧС три раза предупреждало жителей Белгородской области об опасности обстрелов и советовало «спуститься в укрытия». Помимо сел Черемошное и Устинка, в укрытия призывали спуститься жителей сел Ясные Зори (также Белгородский район) и поселка Красное Шебекинского горокруга. Рано утром МЧС уведомило граждан, что в поселке Северном Белгородского района будет производиться плановое уничтожение боеприпасов, и попросило всех «сохранять спокойствие».

Владимир Зоркий, Воронеж