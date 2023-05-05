Председатель 17-го Арбитражного апелляционного суда может возглавить Арбитражный суд Уральского округа

Председатель 17-го Арбитражного апелляционного суда Константин Беляев может стать председателем Арбитражного суда Уральского округа (Свердловская область). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники. Собеседники «Ъ-Прикамье», знакомые с ситуацией, утверждают, что ранее господина Беляева рекомендовала на новую должность Высшая квалификационная коллегия судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предыдущий председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова покинула должность 22 февраля по собственному желанию. Сейчас руководство судом временно возложено на заместителя председателя суда Светлану Рябову.

Константин Беляев окончил Уральскую государственную юридическую академию. Он работает председателем 17-го Арбитражного апелляционного суда с апреля 2018 года. До этого господин Беляев возглавлял Арбитражный суд Свердловской области.