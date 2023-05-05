Следком опроверг информацию о задержании главы станицы Смоленской

Управление следственного комитета России по Краснодарскому краю опровергло информацию о задержании главы станицы Смоленской Северского района Сергея Безуглова. Об этом «Ъ0-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации станицы Смоленской Фото: пресс-служба администрации станицы Смоленской

Днем 5 мая в СМИ появилась информация о том, что глава муниципалитета был якобы задержан накануне по подозрению в махинациях с сельскохозяйственными угодьями и самостроями. В пресс-службе администрации станицы Смоленской данные сведения также не подтвердили, заявив, что информация является ложной. Кроме того, по данным региональных изданий, в ближайшее время в станицах Смоленской и Григорьевской, вероятно, пройдут депутатские слушания об отстранении глав данных муниципалитетов. Администрацией станицы Григорьевской руководит Сергей Левинцев.

Сергей Безуглов возглавляет местную администрацию с 2017 года. Осенью 2022 года он был назначен на данную должность на второй срок.

Анастасия Донскова

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