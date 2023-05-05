Петербургский суд обязал дилера Toyota выплатить 20 млн рублей за протекшую крышу автомобиля

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Дмитрия Танаева о защите прав потребителей к ООО «Тойота Мотор», поданный в связи с протекшей крышей купленного у центра автомобиля. Судья встал на сторону истца и взыскал в его пользу 19,7 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, истец приобрел у «тойота Мотор» автомобиль Lexus ES 350 за 3,4 млн рублей в 2020 году, через год ему пришлось обращаться в официальный сервисный центр дилера из-за протечки крыши. После ремонта проблема усугубилась, при разбирательстве выяснилось, что сотрудники сервиса установили на его машину люк от другой марки авто. Замена люка не решила проблему, истец направил досудебную претензию «Тойота Мотор» с требованием возместить стоимость необходимого ремонта, но не получил ответа.

«У суда Танаев просил взыскать стоимость ТС, разницу в покупной и рыночной цене, неустойку, моральный вред в 1 000 000 рублей, госпошлину и штраф»,- говорится в сообщении.

Суд взыскал неустойки, моральный вред, штраф и разницу между ценой договора купли-продажи и ценой машины на момент вынесения решения на общую сумму в 19,7 млн рублей и 1% неустойки за каждый день неисполнения решения. Также он обязал истца вернуть машину дилеру.

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