Бизнес возвращается в офис

После пандемии спрос на аренду офисной недвижимости в Удмуртии начинает восстанавливаться. При этом, как говорят участники рынка, некоторые компании внедряют гибридный режим работы, который сочетает удаленную и офисную работу. Стоимость аренды зависит от ряда параметров, таких как месторасположение, наличие парковки, комфортабельность офиса, наличие кафе и других удобств. В среднем аренда офиса составляет 500 руб. за кв. м, однако за офисы сегмента А цена может доходить до 1,5 тыс. руб. Некоторые участники рынка ожидают, что спрос в текущем году будет стабильным, другие считают, что он зависит от ряда факторов: экономической ситуации в стране, изменений в законодательстве и конкуренции на рынке.

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Специалист отдела аренды технопарка «Нобель» Валерия Медведева говорит, что офисная недвижимость на рынке Удмуртии представлена широко, и наступил тот самый момент, когда предложение полностью удовлетворяет спрос.

«Вырос спрос на помещения до 20 кв. м. Значительно сократился спрос на офисные помещения более 40-50 кв. м, а также опенспейсы. В том числе по причине того, что многие компании продолжают придерживаться в некоторых случаях удаленного или частично-удаленного формата работы»,— прокомментировала госпожа Медведева.

В целом коммерческой недвижимости достаточное количество, но если говорить про офисные центры, то здесь картина с точностью до наоборот, считает учредитель и директор компании «Этажи» в Ижевске Александр Ботников. «Зачастую в офисы переоборудовали бывшие заводы. Однако здесь есть несколько важных факторов, таких как транспортная доступность, наличие парковки, удобная входная группа, в целом красивое убранство помещения. И если говорить о доступности, то во всех удобных, хороших офисах полная посадка, и место там надо ждать. И чаще всего в таких местах очень не лояльная служба аренды»,— рассказал господин Ботников.

Специалист отдела коммерческой недвижимости агентства недвижимости «Метрикс-Недвижимость» Михаил Счастливый добавил, что заполняемость офисов составляет примерно 90%. При этом, по мнению гендиректора агентства недвижимости «Эллиан» Лилии Злобиной, основная трудность в том, что офисные пространства далеко не всегда подходят под критерии арендаторов. Вместе с тем открывается все больше новых организаций и ИП, в связи чем спрос на аренду растет.

В «Этажах» отмечают, что спрос на аренду офисов постоянный, особенно в текущий послепандемийный период, когда все ограничения официально сняты и малый бизнес из дома возвращается в офисную часть.

«Домашняя атмосфера не располагает к ведению бизнеса, встрече клиентов. Для предпринимателя наличие офиса — фундаментальная вещь, которая показывает, что это серьезная организация. Это также систематизирует бизнес и показывает его работоспособность»,— добавил Александр Ботников.

По наблюдениям «Метрикс-Недвижимость», спрос на аренду увеличился на 15-20%. «Соответственно, количество предложений снизилось. Некоторые крупные компании сократили арендуемые площади. Часть сотрудников перевели "на удаленку". В высоком спросе площади 50-150 кв. м»,— поделился господин Счастливый.

Стоимость аренды офиса зависит от ряда параметров помещения, говорит Валерия Медведева. Самыми ликвидными и дорогими являются офисы в центральной части. «Также есть заметная тенденция бизнеса арендовать офис там, где есть большая парковка, кафе или столовая, велопарковка, зарядное устройство для электромобилей и прочие услуги для арендаторов»,— поделилась госпожа Медведева. Она добавляет, что средняя стоимость составляет 500 руб. за кв. м. В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги аренда в среднем выросла на 8-10%. Лилия Злобина придерживаются схожего мнения, она добавляет, что стоимость аренды также зависит от района и проходимости офисного центра.

Александр Ботников считает, аренда стабильна последние два года, в особенности для тех, у кого заключен долгосрочный договор. «Стоимость зависит от класса — A, B, C — и набора услуг. Есть офисы с панорамным остеклением, системой кондиционирования и прочими благами цивилизации, там ставка будет выше. В хорошем бизнес-центре стоимость за кв. м может доходить до 1,5 тыс. руб.»,— сказал господин Ботников. По мнению Михаила Счастливого, стоимость аренды выросла на 4%.

«Офисные помещения класса В в среднем 400-550 руб. за кв. м. Класс А — 600-1,2 тыс. руб. за кв. м»,— добавил эксперт.

Арендуют офисы компании из абсолютно разных отраслей, сказал Александр Ботников. По его мнению, какого-то определенного направления для аренды нет — это может быть как компания, которая занимается бухгалтерией, так и изостудия. Валерия Медведева отмечает, что есть повышение спроса от строительных, производственных и инновационных организаций. В «Метрикс-Недвижимость» считают, что основные арендаторы офисов — бухгалтерии и финансовые отделы МСП, аутсорсинговые компании, продуктовые и фармкомпании. Чаще всего арендуют офисы организации, связанные со сферой услуг, говорят в «Эллиан».

Большинство агентств недвижимости прогнозируют, что в текущем году на рынке аренды офисов будет все стабильно. Динамика спроса на офисную недвижимость и устойчивость бизнеса положительная. «К тому же, в этом или следующем году запустится офисный центр на территории бывшего завода “Редуктор”. Это большое офисное пространство класса А. Красивое и современное»,— сказал Александр Ботников.

Однако Валерия Медведева считает, что дальнейший спрос на офисные помещения зависит от ряда факторов, таких как экономическая ситуация в стране, изменения в законодательстве и конкуренция на рынке. «Например, весной и осенью того года наблюдалась стагнация рынка, но далее рынок вел себя стабильно, и планируемые договоры были заключены. Некоторые компании, которые ранее не использовали офисы, начинают искать офисное пространство для обеспечения удобства работы и взаимодействия сотрудников. Возможно, будут и компании, перестраивающие свои бизнес-модели и внедряющие гибридный режим работы, который будет сочетать удаленную и офисную работу»,— поделилась госпожа Медведева. Она также считает, что появится больше арендаторов, работающих с маркетплейсами, и сохранится тенденция роста спроса на помещения площадью от 20-40 кв.м.

Татьяна Колегова

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