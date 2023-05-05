«Проверка на дорогах», химия еды и цифровое бессмертие

В Нижнем Новгороде на следующей неделе пройдут лекции о жизни после смерти и пищевых добавках, спецпоказы военных фильмов, гастроли театров, выставки и концерты. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элио Чиол. Римский Форум в Аквилее и колокольня на заднем фоне. Из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва

Элио Чиол. Римский Форум в Аквилее и колокольня на заднем фоне. Из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва



6 мая в Арсенале открывается ретроспективная выставка классика итальянской фотографии Элио Чиола «От неореализма к Аквилее» из собрания московского Мультимедиа Арт Музея. В экспозиции представлены более 160 фотографий, сделанных художником в 1950-1990-е годы. Портреты, пейзажи и жанровые зарисовки отразили жизнь простых итальянцев без ретуши и постановок. Билеты на выставку от 100 руб.

7 мая в выставочном комплексе Художественного музея «Русское искусство» в кремле состоится экскурсия-квест «Узнаем историю» для детей и родителей. Во время выполнения заданий участники познакомятся с постоянной экспозицией русского искусства, историческими сюжетами и смогут создать свой набросок. Билет стоит 300 руб.

7 мая в Пакгаузах на Стрелке состоится музыкальный концерт. Солисты Юлия Ситникова (сопрано) и Ксения Цендра (фортепиано) исполнят романсы на стихи Александра Пушкина, Александра Блока и Саши Черного. Билеты от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Давид с головой Голиафа». Неизвестный художник (копия с картины Доменико Фетти)

Фото: Нижегородский художественный музей «Давид с головой Голиафа». Неизвестный художник (копия с картины Доменико Фетти)

Фото: Нижегородский художественный музей

7 мая в Художественном музее (Дом Сироткина) запланирована лекция «Пастушок Давид как образ победителя» — о победителе великана Голиафа, который стал иудейским царем. Стоимость посещения — 200 руб.

9 мая в центре культуры «Рекорд» пройдут специальные показы военных драм. Картина 1969 года «На войне как на войне» посвящена истории экипажа самоходной артиллерийской установки, командиром которой назначили молодого лейтенанта, только закончившего военное училище. Также в «Рекорде» покажут фильм Алексея Германа «Проверка на дорогах» о раскаявшемся предателе, который искупает вину в партизанском отряде, действующем в тылу у фашистов. Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте «Рекорда».

11 мая в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б состоится лекция «Страшная химия: мифы о современной еде и ее влиянии на нас». Пищевой технолог Ольга Косникова расскажет о качестве продуктов, разберет свойства пищевых добавок с индексом Е и объяснит, почему не стоит бояться длинных составов на этикетке и всегда ассоциировать химию с чем-то вредным. Лекция бесплатная, необходима предварительная регистрация на сайте ИЦАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Бесприданница»

Фото: Оренбургский театр драмы имени Горького Спектакль «Бесприданница»

Фото: Оренбургский театр драмы имени Горького

11 мая на сцене Театра драмы — спектакль по пушкинской повести «Капитанская дочка» в исполнении актеров Оренбургского государственного драмтеатра имени Горького. 12 мая там же пройдет постановка «Бесприданницы» Александра Островского. Билеты от 400 руб.

11 мая в «Планетарии №1» парка «Швейцария» пройдет бесплатная лекция «Смерть и цифровое бессмертие: технологизация скорби». Готов ли человек общаться в сети с цифровой копией умершего? Где грань между реальным и виртуальным? Эти вопросы обсудят психолог Екатерина Урусова и старший преподаватель департамента социальных наук нижегородского кампуса ВШЭ Тимур Хусяинов. Вход свободный, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте планетария.

12 мая в Пакгаузах на Стрелке артисты Театра оперы и балета покажут четыре одноактных балета «Терезин квартет». Это постановка на музыку чешских композиторов, узников Терезиенштадта — освобожденного в 1945 году нацистского концлагеря. Его заключенными были ученые, литераторы, политики и музыканты. Билеты от 1 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева