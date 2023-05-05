В Краснодаре на Привокзальной Площади скончалась пенсионерка

В Краснодаре на Привокзальной Площади 1 пожилой женщине стало плохо, и она скончалась. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

62-летняя женщина переходила дорогу на улице Мира, ей стало плохо, она потеряла сознание и упала. О произошедшем в полицию сообщили очевидцы. Первую помощь ей оказали находившиеся недалеко сотрудники ОБ ДПС. На место вызвали бригаду медиков, однако спасти женщину не удалось.

«В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает причину скоропостижной смерти женщины»,- сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Краснодару Алена Вознюк.

Татьяна Ручкина

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