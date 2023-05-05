В Набережных Челнах шестиклассница принесла в школу пистолет и патроны

Шестиклассница в Набережных Челнах принесла в школу №20 пистолет с пятью патронами и газовым баллончиком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, еще в прошлую пятницу школьница обещал устроить своим одноклассникам сюрприз, и в итоге сегодня она принесла с собой оружие, добавив, что сделала это с целью расстрелять одноклассников и себя.

Школьники перепугались и вызвали экстренные службы. Вскоре на место ЧП приехали полицейские. Они установили, что пистолет является травматическим. Теперь им предстоит установить детали произошедшего.

"Ъ-Казань"