Жителей Удмуртии предупредили о мошенничестве с упоминанием Банка России

В Удмуртии участились случаи хищения денег у жителей под предлогом мошеннических схем с упоминанием Центробанка. В частности, злоумышленники представляются сотрудниками учреждения или предлагают перевести деньги на специальный счет, сообщает пресс-служба Банка России. Всего поступило около 2 тыс. обращений граждан, которые столкнулись с попытками хищения денег или пострадали из-за подобных схем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В учреждении напоминают, что Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им. Жителем призывают сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним.