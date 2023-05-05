Росприроднадзор изъял львенка, которого продавали в Уфе на «Авито»

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале сообщила об изъятии львенка в Уфе. Животное продавали на сайте объявлений «Авито».

Сотрудники республиканского Росприроднадзора пришли к продавцу под видом покупателей. Выяснилось, что львица содержалась в квартире без лицензий и разрешающих документов. «Когда «покупатели» раскрыли цель визита, владелец отдал маленького хищника добровольно»,— написала Светлана Радионова.

Животное временно передали в зоолунопарк «Саванна». По словам зоозащитников, у львенка есть проблемы со здоровьем. После дальнейшего обследования и лечения львице планируется найти место для постоянного содержания.

Влада Шипилова

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