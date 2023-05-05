В Краснодаре на торги выставили помещения обанкротившегося застройщика «Таурас-96»

В Краснодаре на торги выставили нежилые здания и помещения застройщика ООО Фирма «Таурас-96», признанного банкротом. Об этом сообщает «Деловая Газета.Юг» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Всего на продажу выставили четыре лота с начальной стоимостью 85,8 млн руб. Из них 84,7 млн руб. стоит четырехэтажное нежилое здание в Краснодаре на улице Аксайской, 63. Его ввели в эксплуатацию в 2015 году. Еще три нежилых помещения по улице Черкасской будут продавать отельными лотами. Их начальная стоимость составляет от 213 до 551,7 тыс. руб. Торги пройдут 23 июня 2023 года.

С июня 2013 по октябрь 2017 года женщина заключала с гражданами договоры долевого участия в строительстве домов в Краснодаре. Полученные от них деньги она использовала не только для строительства домов, но и для нужд фирмы. В 2019 году суд признал руководство компании виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Потерпевшими по делу признали 583 человека, а размер материального ущерба оценили более чем в 1 млрд руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО Фирма «Таурас-96» была зарегистрирована в Краснодаре в 1996 году. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. Бенефициаром является Галина Литвякова. В 2021 году суд признал застройщика банкротом и открыл конкурсное производство.

Татьяна Ручкина

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