Потребительская активность в апреле выросла на 9%

Потребительская активность жителей России в апреле выросла на 9%. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

По статистике торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД» (входит в Группу ВТБ), в апреле россияне потратили свыше 400 млрд руб. Это на 9% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Траты на продукты традиционно являются самой значительной статьей семейного бюджета, занимая четверть от всех расходов покупателей. Они выросли на 4%.

За отчетный период было потрачено более 62 млрд руб. на топливо, это на четверть больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 4% выше показателя марта. На четверть выросли и траты на сферу услуг.

Евгений Чернов