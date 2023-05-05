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Назначен новый прокурор Тракторозаводского района Челябинска

Прокурором Тракторозаводского района Челябинска назначен Алексей Глазков. 5 мая нового руководителя коллективу и местным чиновникам представил прокурор Челябинской области Карен Габриелян, сообщает пресс-служба ведомства.

Алексей Глазков служит в органах прокуратуры с 2003 года. Работал помощником прокурора Снежинска, старшим прокурором отдела по поддержанию государственного обвинения прокуратуры региона, заместителем главы надзорного ведомства Сосновского района, прокурором Кизильского района. С августа 2020 года возглавлял прокуратуру Кунашакского района.

Предыдущий прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Вахрушев в ноябре 2022 года был назначен заместителем прокурора Луганской народной республики (ЛНР).

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