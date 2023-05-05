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В Динском районе задержали пьяного водителя, который сбил ребенка на зебре и скрылся

Полиция задержала нетрезвого водителя, который вечером 4 мая сбил в районе 8-километра автодороги станица Динская — станица Васюринская восьмилетнюю девочку. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным правоохранителей, 68-летний мужчина на Toyota после наезда ребенка скрылся с места ДТП. По горячим следам он был найден и задержан.

Сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено административное расследование. Несовершеннолетняя доставлена в больницу.

Олег Исаев

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