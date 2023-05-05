Спрос на персонал в Башкирии за месяц вырос на 15%

В Башкирии по итогам апреля текущего года потребность в работниках выросла на 15% по сравнению с мартом, сообщает пресс-служба hh.ru Урал.

Спрос на персонал в сфере маркетинга, рекламы, PR вырос на 35%. На 28% увеличилось количество вакансий в сфере розничной торговли, на 21% — в сфере стратегии, инвестиций, консалтинга, на 20% — в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, на 18% — в сфере страхования.

Падения спроса на персонал зафиксировано в сферах науки и образования (на 4%) и безопасности (на 10%).

Чаще всего в прошлом месяце работодатели искали рабочий персонал (27% от общего числа вакансий), работников в сферах производства, сервисного обслуживания и продаж, обслуживания клиентов (по 23% вакансий), а также строительства и недвижимости (22%).

Майя Иванова

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