Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие блюда и коктейли можно попробовать в барах S.I.D.R. Group и Bijou и ресторане Levantine.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для тех, кто мечтал бы провести майские праздники вдали от дома и дачи, московские рестораны предлагают гастрономический trip escape.

Во французском баре Bijou до конца выходных проходит мексиканский уик-энд с «Кровавой Мэри» из текилы с соусом луизиана, тостадой с томленой говяжьей щекой, сальсой и холапеньо или тостадой с сыром, томатами и копченым ананасом. На 7 мая также запланирован совместный просмотр мультфильма «Тайна Коко» с колоритным мексиканским сеттингом.

Для тех, кто хотел бы в эти дни оказаться на Ближнем Востоке, ресторан Levantine предлагает под сенью родных яблонь и берез на огромной веранде на крыше знаменитый стамбульский сэндвич балык экмек со скумбрией гриль, томатами, кинзой и луком; левантийский табуле с гранатом и по погоде — освежающий холодный суп с айраном, редисом, зеленым луком и нутом.

А тем, кто мечтает отправиться в кругосветку по волнам своей памяти, рекомендуется летняя веранда от трех баров S.I.D.R. Group в тайном дворе на Дмитровке с самой большой коктейльной картой в городе. 13 ретро-футуристических коктейлей из репертуара нового «Kosmoхомяка» дополняют миксы «Кота Шредингера» и Neon Monkey. В общей сложности на веранде можно попробовать 101 коктейль, не забывая активно закусывать итальянским фрито мисто, австрийскими хот-догами с телячьими колбасками и испытанным тайским супом том ям.