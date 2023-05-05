«Малком — главный бомбардир чемпионата»

26-й тур Российской премьер-лиги стартует в субботу. Центральный матч «Зенит»—«Спартак» пройдет в воскресенье. Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице с отрывом в 11 очков. На серебро и бронзу в РПЛ претендуют сразу три клуба — «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Если «Ростов» потеряет очки дома, то «Зенит», обыграв «Спартак», станет чемпионом. Насколько вероятно такое развитие событий? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с лайв-аналитиком «Лиги ставок» Евгением Медведем.

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— Я смотрю на расклады матча «Ростов»—«Факел», и, судя по коэффициентам, шансов у «Факела» немного. Но можно ли здесь спокойно на «Ростов» заряжать?

— Да, конечно, «Ростов» является фаворитом в данном противостоянии. Но, как мы любим отмечать, смена рулевого обычно придает силы команде. И Вадим Евсеев, может быть, внесет какую-то новую эмоциональную волну, и, возможно, «Ростову» у себя придется очень и очень непросто. Поэтому я не стал бы говорить, что это прямо железная ставка на победу «Ростова», несмотря на коэффициент 1,78. Если эта команда не выиграет в субботу, то лишится всех своих даже теоретических шансов на чемпионство. И данное событие не очень большой популярностью пользуется у наших игроков.

— Перед матчем «Факела» с «Динамо» нашелся клиент «Лиги ставок», который поставил 300 тыс. руб. с коэффициентом 6,2 на победу первой команды, а это была редкая достаточно история. В итоге выигрыш составил почти 2 млн. И сейчас выше 4 идет победа «Факела» в Ростове. Это для тех, кто любит рисковать. А вот что касается «Зенита», разброс коэффициентов на матч со «Спартаком» просто нереальный. Есть ли тут какие-то хорошие варианты?

— Можно поставить на то, что обе команды забьют, будет результативный матч, базовая сумма тотала выросла с 2,5 до 3,5. И ожидается верховой матч, где будет забито три, а, может быть, даже четыре-пять мячей. И, конечно же, «Зенит» — фаворит в данном матче, коэффициент на его победу — 1,58. Как мы отмечали, если «Ростов» потеряет очки, «Зенит» оформит чемпионство, но оформить его в матче со «Спартаком», я думаю, вдвойне приятно.

— А какой коэффициент на то, что обе команды забьют?

— В данный момент 1,61. И многие аналитики говорят, что это прямо верняк из верняков.

— Если говорить об атаке «Зенита», естественно, там на Малкома стоит поставить. Его гол или его дубль с какими коэффициентами идут?

— Малком у нас является главным бомбардиром чемпионата и сейчас практически в каждом матче по несколько голов забивает. И на то, что он забьет «Спартаку», можно поставить за 1,95.

— В «Лиге ставок» долгое время можно было поставить на чемпионство «Зенита» с коэффициентом 1,01, но сейчас это пари недоступно. Можно поставить на то, что Малком станет лучшим бомбардиром с коэффициентом 1,05, но, честно говоря, такие ставки делать неинтересно — коэффициент очень невысок. Итак, чемпион в РПЛ понятен. А вот борьба за серебро и бронзу обещает быть жаркой: три клуба и две позиции. Кто здесь фаворит?

— У нас борьба за второе место, и тут классическое мексиканское противостояние трех сторон, где шансы на успех абсолютно равны, и это подтверждают коэффициенты. Можно поставить с абсолютно одинаковым коэффициентом на одну из трех команд, на то, кто займет второе место. Но я выделяю среди всех этих претендентов армейцев, которые выглядят очень прилично в концовке чемпионата. Я думаю, что все-таки преимущество небольшое у них есть, в том числе психологическое.

— А есть какие-то спецпари, связанные с тем, какие места они займут, кто выше будет, кто ниже?

— Да, можно поставить, к примеру, на то, что «Спартак» не займет второе место за 1,45. И то же самое можно сделать с любой из команд с абсолютно идентичным коэффициентом.

— В центре внимания, конечно, все равно матч «Зенит»—«Спартак», о нем всю неделю говорят. Но на какие матчи в 26-м туре, кроме этой игры, стоит обратить внимание с точки зрения высоких коэффициентов?

— С точки зрения ставок этот тур получается хозяйским. По-моему, 88% ставок у нас идет на хозяев. Это и вышеупомянутый «Зенит», и «Локомотив», и ЦСКА. Исключение — матч «Химки»—«Динамо». Там динамовцы явный фаворит все-таки, потому что подмосковная команда показывает не тот футбол, который от нее ожидают.

— Перейдем к матчу ЦСКА—«Оренбург». Вообще, игра обещает и с футбольной точки зрения быть совершенно классной. «Оренбург» любит играть в атаку, у ЦСКА очень хороший футбол, они играют дома, поэтому, может, очень весело получится. Есть ли здесь фавориты?

— Конечно, здесь фаворит очевиден — это армейцы. И коэффициент у нас скачет, он понижается на армейцев и сейчас составляет порядка 1,6. И Владимир Федотов знает, как играть против «Оренбурга». Наверное, это тоже как-то влияет на коэффициенты. В общем, наши игроки считают, что победа армейцев — это так называемая железка.

— Есть матч «Краснодар»—«Крылья Советов», который спрятан за всеми этими большими раскладами. Но «Крыльям» нужно спасаться, а «Краснодар» любит играть в атаку, и уже, по большому счету, ему ничего не интересно с точки зрения турнирной таблицы. Здесь кто фаворит, кто аутсайдер?

— Эти команды встречались только-только в кубке и показали нам фееричный футбол. И все ожидают именно голевую феерию. Поэтому здесь отмечается большое количество ставок на «тотал больше», «тотал больше 2,5», то есть на то, что забьют три и более мячей, с коэффициентом 1,82.

— Последний матч — игра «Локомотива» и «Сочи». Забьет ли Дзюба? Какие здесь коэффициенты?

— Да, «Локомотив» сейчас в отличнейшей форме. 95% ставок у нас именно на «Локомотив», и всего 5% всего верят в успех «Сочи». И Дзюба, как всегда, главный фаворит в этой встрече, коэффициент на его гол сродни коэффициенту на гол Малкома — 2,05.