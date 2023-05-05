В Караидельском районе создадут глэмпинг-базу «Берег курая»

ООО «Саликом» намерено вложить около 11 млн руб. в строительство глэмпинг-базы «Берег курая» на берегу реки Уфы в деревне Бердяш Караидельского района. Проект планируется реализовать в 2023-2024 годах, сообщили в пресс-службе министерства предпринимательства и туризма Башкирии. На базе создадут 20 рабочих мест.

На первом этапе планируется возвести три каркасных и четыре глэмпинг-домов, обустроить мангальную зону, а на втором — построить причал, установить семь глэмпинг-геокуполов.

Проект был одобрен 4 мая на «Инвестиционном часе» в правительстве Башкирии. В качестве мер поддержки инвесторам будет оказано содействие в оформлении земельных участков и подведении инженерных сетей.

ООО «Саликом» зарегистрировано в сентябре 2021 года в Уфе. Компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. занимается ресторанной деятельностью и услугами по доставке продуктов питания. Владелец — Алик Газизов. 2022 год компания завершила с нулевой выручкой и прибылью.

Майя Иванова

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