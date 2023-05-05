Бывшего тобольского депутата отправили в колонию за мошенничество

Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата Тобольской городской думы Олега Подковырова, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Он признан виновным в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что Олег Подковыров, будучи директором компании «Аргумент», с декабря 2018 года по декабрь 2019 года при исполнении работ по сносу аварийных зданий в Тобольске предоставил заказчику документацию, содержащую ложные сведения о размещении строительного и бытового мусора на городском полигоне. В результате муниципальному бюджету был причинен ущерб 1,5 млн руб.

Суд назначил бывшему депутату наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал с него причиненный ущерб на указанную сумму. На его гусеничный экскаватор стоимостью 3,5 млн руб. наложен арест.

Диана Сунагатуллина

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