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обновлено 14:33

Краевые власти снова выставили на торги бывший конезавод №9 в Горном

Региональное минимущество снова выставило на аукцион имущественный комплекс бывшего конезавода №9 в поселке Горный. Своим приказом от 27 апреля министерство утвердило условия приватизации конезавода. В минимуществе сообщили, что заявки на участие в торгах по продаже имущественного комплекса принимаются до 23 мая. Начальная стоимость объекта составляет 15,1 млн руб. Отметим, что имущественный комплекс в поселке Горном краевые власти выставляют на торги уже в третий раз по одной и той же цене, но продать его не могут.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

В состав комплекса бывшего конезавода №9 входит земельный участок площадью более 8,78 га, на нем располагается здание овощехранилища (608,9 кв. м) и технологический комплекс. В технологический комплекс включено здание маточного комплекса (3,9 тыс. кв. м), здание конюшни (1,2 тыс. кв. м) и дом животноводов (329,7 кв. м).

О планах краевых властей приватизировать бывший конезавод в Горном, на ул. Конников, 7, стало известно в сентябре 2022 года. Территория конезавода пустует на протяжении пяти последних лет, тогда как в 2015 году он был передан региональному правительству девелопером ТРЦ «Планета» под разведение орловских рысаков.

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