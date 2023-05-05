Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о предложении и стоимости высокобюджетного жилья в самом центре Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На стоимость квадратного метра оказывает влияние целый ряд факторов: это и архитектурная концепция, и качество отделочных материалов, а также благоустройство и технические особенности проектов. Но одним из важнейших параметров в ценообразовании новостроек является локация. И чем ближе к центру, тем дороже. А внутри исторической части города чем ближе к Кремлю, тем цены выше.

В десяти минутах ходьбы от него представлены семь высокобюджетных новостроек с лотами в продаже. Ближайший новый дом расположен в 160 м от Красной площади. В среднем жилой «квадрат» здесь стоит около 2,5 млн руб., что почти на 65% дороже, чем в целом в сегменте элитных новостроек города, посчитали эксперты компании Intermark Real Estate.

Ценообразование в новых жилых комплексах, строящихся в шаговой доступности от Кремля, также объясняется редкостью формата. Доля проектов рядом с Красной площадью не особенно велика, не более 10% от общего количества квартир и апартаментов первичного сектора. На выбор у покупателей не более 230 вариантов, отмечают брокеры.

Престижная жилая недвижимость в новых домах рядом с Кремлем в среднем обойдется в среднем в 250 млн руб., и такие эксклюзивные лоты пользуются спросом: за три года состоятельные клиенты приобрели почти треть предложения. В 2022 году таких сделок было чуть меньше 30, а в 2021 году — более 50.

В реализации сегодня представлены преимущественно квартиры и апартаменты без отделки — на их долю приходится почти 90% всего предложения от застройщиков.