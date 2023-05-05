В Новороссийске будут судить мошенника за обман жителей на 38 млн рублей

В Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении жителя, похитившего у 27 человек 38 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По данным следствия, в течение четырех лет под различными предлогами мужчина похищал деньги у людей. Он предлагал помощь в покупке земельных участков на территории города и оформлении документов на строительство торговых объектов, а также приобретении строительных материалов по выгодной цене, закупке алкоголя с завода и бытовой техники со скидкой.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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