В Новороссийске будут судить мошенника за обман жителей на 38 млн рублей

В Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении жителя, похитившего у 27 человек 38 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: loon.site
По данным следствия, в течение четырех лет под различными предлогами мужчина похищал деньги у людей. Он предлагал помощь в покупке земельных участков на территории города и оформлении документов на строительство торговых объектов, а также приобретении строительных материалов по выгодной цене, закупке алкоголя с завода и бытовой техники со скидкой.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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