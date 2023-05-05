Кубань на третьем месте среди регионов РФ по количеству раскрытых эскроу-счетов

Краснодарский край по итогам марта 2023 года занял третье место в РФ по количеству раскрытых экскроу-счетов застройщиков, говорится в материалах Банка России. Их количество составило 50,8 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как следует из отчета, общая сумма средств в регионе, перечисленных с эскроу-счетов, составила 177,3 млн руб., что почти в три раза превышает сумму марта 2022 года.

Первое место среди регионов по количеству эскроу-счетов за март 2023 года заняла Москва — 121,5 тыс. счетов. На втором месте — Московская область с цифрой в 69,8 тыс. счетов.

Ростовская область по данному показателю заняла лишь восьмое место с показателем 34,1 тыс. счетов на сумму 99,7 млн руб. В Республике Адыгея застройщики раскрыли 2,3 тыс. счетов на сумму 6,1 млн руб.

В целом по ЮФО количество эскроу-счетов по итогам марта 2023 года составило 104,9 тыс. — 338,6 млн руб.

Всего же в РФ застройщики раскрыли 909,7 тыс. эскроу-счетов на сумму 3,9 млрд руб.

Андрей Пугачев

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