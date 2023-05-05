Бывший белгородский военнослужащий получил 13 лет строгого режима за госизмену

Второй Западный окружной военный суд признал виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ, до двадцати лет лишения свободы) бывшего военнослужащего из Белгородской области Артема Семенова и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Артем Семенов также лишен звания сержанта, сообщает «Интерфакс».

Само преступление было совершенно еще до того, как началась СВО. Из резолютивной части приговора следует, что Артем Семенов был задержан 30 марта 2022 года. До задержания он проходил службу в одной из воинских частей Белгородской области, сообщили в пресс-службе суда.

Детали дела не раскрываются, процесс шел в закрытом режиме.

Валерия Розбот