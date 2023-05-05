В Башкирии предложили выплачивать субсидию на покупку жилья нуждающимся чиновникам – участникам СВО

Министерство строительства и архитектуры Башкирии предлагает внести изменения в правила предоставления госслужащим единовременной субсидии на покупку жилья. Соответствующий проект постановления правительства республики опубликован на сайте министерства.

Действующая редакция документа позволяет получить единовременную выплату госслужащему, у которого нет жилья в собственности или в найме, квартира, в которой он проживает, не соответствует требованиям, на каждого члена семьи приходится менее 12 кв. м или один из членов семьи страдает тяжелой формой хронического заболевания.

Размер выплаты зависит от стажа работы госслужащего.

Министерство предлагает дополнить список получателей субсидии за счет госслужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а в случае гибели — членов их семей. При этом предлагается наделить такую категорию правом на получение выплаты в первоочередном порядке.

Кроме того, преимущественное право планируется предоставлять чиновникам со стажем работы более 25 лет при условии нахождения на службе не менее пяти лет до постановки на учет в качестве нуждающихся, а также госслужащих с тремя и более детьми или с ребенком-инвалидом.

Согласно постановлению, число госслужащих с преимущественным правом не должно превышать 20% от общего числа чиновников, поставленных в очередь на получение выплаты.

Влада Шипилова

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