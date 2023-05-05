Прокуратура проводит проверку из-за пожаров в Ильменском заповеднике и на Зигальге

В Челябинской области прокуратура организовала проверку по факту пожаров на территории национального парка «Зигальга» и Ильменского государственного заповедника. В том числе планируется оценить действия или бездействие руководства особо охраняемых природных территорий в части подготовки к пожароопасному сезону, сообщает региональное надзорное ведомство.

Сотрудники прокуратуры намерены проверить наличие необходимых сил и средств тушения пожаров, а также проанализировать своевременность принятых мер по прекращению и распространению огня. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования и привлечении виновных лиц к ответственности

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар в Ильменском заповеднике начался 3 мая, на следующий день он был локализован. О полной ликвидации не сообщается. В нацпарке «Зигальга» возгорание началось сегодня, по предварительным данным, из-за туристов-сплавщиков. Площадь пожара составила 100 га. Ликвидация продолжается.