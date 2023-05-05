Bloomberg спрогнозировал противостояние России и Запада в Арктике

Следующей точкой противостояния России и Запада может стать Арктика, пишет Bloomberg. Россия, Канада, США и Дания претендуют на общий кусок земли площадью 283 тыс. кв. миль, что равно площади Чили. В регионе также могут находиться самые большие в мире нетронутые запасы нефти.

Россия, Канада, США и Дания утверждают, что имеют контроль над территориями Арктики, исходя из геологических факторов и международного права. Страны считают, что хребет Ломоносова, который проходит от Сибири до Гренландии и Канады, является продолжением их континентального шельфа, что дает им территориальные права на Арктику.

Канада претендует на арктическую территорию площадью 740 тыс. кв. миль, Россия — 634 тыс. кв. миль, Дания (через Гренландию) — 346 тыс. кв. миль. В свою очередь США могут отправить в регион разведывательную миссию, чтобы уточнить размер территории, над которой они будут пытаться установить контроль. По оценкам Bloomberg, площадь, на которую претендуют сразу все четыре страны, достигает 283 тыс. кв. миль. Норвегия также претендует на 6 тыс. кв. миль в регионе.

Как пишет Bloomberg, получение доступа к потенциально прибыльным месторождениям природных ресурсов — причина, по которой страны пытаются получить права над арктическими территориями. По мнению ученых, на до сих пор не исследованном арктическом морском дне могут находиться большие запасы ископаемого топлива, металлов и важнейших минералов. По данным США на 2008 год, за Полярным кругом находится около 90 млрд баррелей неизведанной нефти, а также 1670 трлн куб. футов газа. Из-за таяния льдов в результате глобального потепления доступ к ним станет легче, отмечает Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что в обновленной концепции внешней политики России, которую 31 марта подписал президент России Владимир Путин, исключены упоминания «конструктивного международного сотрудничества». Там также сообщалось о планах давать отпор недружественным странам, пытающимся милитаризировать Арктику, и установить более тесное сотрудничество с неарктическими странами, «проводящими конструктивную политику в отношении России», в том числе с Китаем.

В США считают, что действия России во время военной операции на Украине «препятствуют сотрудничеству, координации и взаимодействию, которые характеризуют работу Арктического совета».

Контроль над арктическими территориями также имеют Швеция и Финляндия. Ранее Финляндия стала членом НАТО, Швеция подала заявку о вступлении. Bloomberg отмечает, что если Швеция в итоге вступит в альянс, Россия станет единственной арктической державой, которая не является членом НАТО.

Олеся Павленко