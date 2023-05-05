За выступления на Дне города три диджея получат 815 тыс. рублей

Стали известны гонорары диджеев, которые выступят на Дне города. Как сообщает Properm.ru, DJ Rompaso (Роман Крылов) получит за 45-минутное выступление 550 тыс. руб., DJ DaGreen (Денис Мельников) — 142 тыс. руб. за 30-минутное выступление, а 30-минутное выступление DJ Matvey Emerson (Матвей Кацабин) оценили в 123 тыс. руб. Денис Мельников и Матвей Кацабин — уроженцы Перми, Роман Крылов — из Саратовской области.

Хедлайнером концертной программы, запланированной в рамках празднования Дня города Перми в этом году, станет поп-певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert. Ее гонорар, по данным СМИ, составит 3,5 млн руб. Выступление оплатят за счет спонсора, бюджетные деньги тратиться не будут.

В праздники запланировано также выступление DJ Smash, исполнителя Вани Дмитриенко, певицы Татьяны Овсиенко, групп Reflex, «Иванушки International» и Filatov & Karas.