Свердловского пенсионера обвинили в обезглавливании собутыльника

В Серове 66-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве и расчленении своего друга, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. По ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, 22 апреля во время распития спиртных напитков между 63-летним и 66-летним мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый ударил рукой своего друга, а затем несколько раз бросил на него металлический предмет весом около 30 кг. Из-за травм мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый отрезал ножом голову убитого и выбросил в мусорный бак на улице.

Обвиняемый заключен под стражу. По словам главы региональной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, застолье устроили три друга детства, каждый из них был боксером, а обвиняемый — кандидат в мастера спорта. Задержанный сам сообщил в полицию о произошедшем. При задержании обвиняемый признался в содеянном.

«Сперва он пытался придумать алиби, чтобы избежать ответственности за содеянное. "Брал" 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, нанял адвоката, не зная о том, что у сыщиков уголовного розыска имеются «козырные» доказательства его причастности. Когда над жертвой убийства осуществлялось расчленение, весь этот процесс был по чистой случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило и так далее»,— рассказал Валерий Горелых.

Полина Хабарова

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