Aston Martin анонсировал новый спорткар

Компания Aston Martin анонсировала новый спорткар — премьера модели состоится в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aston Martin Фото: Aston Martin

Автомобиль, как заявляет британский автопроизводитель, станет преемником Aston Martin DB11. Никакой информации о новинке нет. Ожидается, что спорткар станет глубокой модернизацией модели, которая выпускается с 2016 года.

Дизайн новинки будет выполнен в фирменном стиле современных моделей бренда, спорткар получит более продвинутую бортовую электронику, более мощные агрегаты и доработанную ходовую часть.

Официальная презентация нового Aston Martin состоится 24 мая — автомобиль станет одной из премьер, приуроченных к 110-летию автопроизводителя. Напомним, Aston Martin DB11 доступен в версиях купе и кабриолет с 510-сильным 4-литровым V8 и 600-сильным 5,2-литровым V12.

Максим Вершинин

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