В Уфе на набережной Белой может появиться Центр уличного баскетбола

На набережной Белой в Уфе планируют построить Центр уличного баскетбола, ресторанный и термальный комплексы, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. Проекты обсудили на «Инвестиционном часе».

Центр уличного волейбола планируют построить возле бассейна «Юность». Инициатором проекта выступает Российская федерация баскетбола, а «Промсвязьбанк» готов его профинансировать, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на генерального директора баскетбольного клуба «Уфимец» Сергея Медведева. В центре планируется объединить пять площадок для баскетбола размером 3х3 м и одну — 5х5 м с тренажерами, воркаут-площадкой и так далее.

Компания «Альянс» намерена построить ресторанный и термальный комплексы. Строительство комплекса «Кухни мира» возле монумента Дружбы с фудкортом на 250 посадочных мест и 20–25 ресторанами национальной кухни оценивается в 550 млн руб., а термального комплекса с семью бассейнами, спа-центром, баней и рестораном — в 300 млн руб. Его планируют разместить в противоположной части набережной рядом с амфитеатром.

Майя Иванова

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