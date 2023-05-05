Суд в Челябинске оставил в СИЗО обвиняемого во взятке инженера ОКБ №3

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения главному инженеру областной клинической больницы №3 (ОКБ №3) Вячеславу Кадочникову, обвиняемому в мошенничестве и получении особо крупной взятки. Он останется под стражей до 24 мая, сообщают в облсуде.

Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 19 февраля о продлении меры пресечения обжаловала сторона защиты, которая попросила избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения. Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре прошлого года главного инженера челябинской ОКБ №3 Вячеслава Кадочникова и бизнесмена Михаила Крысова арестовали по обвинению в коррупции. Как считает следствие, сотрудник медучреждения в 2021–2022 годах получил более 2,3 млн руб. от индивидуального предпринимателя за утверждение завышенных объемов в рамках контрактов по утилизации и вывозу жидких отходов больницы.