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Нижегородская полиция перекрыла канал сбыта поддельных евро

Сотрудники управления экономической безопасности нижегородской полиции перекрыли канал сбыта в России фальшивой валюты, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По подозрению в хранении и перевозке в целях сбыта поддельных евро задержаны четверо нижегородцев. Трое из них выезжали за границу для покупки поддельных купюр, полагает следствие. Используя уязвимость устаревших банкоматов, не способных проверить защиту банкнот, они вносили в них подделки номиналом €50, пополняя банковские карты. Затем валюту конвертировали в рубли и снимали наличные.

В квартирах задержанных прошли обыски, им предъявлено обвинение по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). Фигуранты уголовного дела арестованы.

Владимир Зубарев

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