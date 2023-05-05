Нижегородская полиция перекрыла канал сбыта поддельных евро

Сотрудники управления экономической безопасности нижегородской полиции перекрыли канал сбыта в России фальшивой валюты, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По подозрению в хранении и перевозке в целях сбыта поддельных евро задержаны четверо нижегородцев. Трое из них выезжали за границу для покупки поддельных купюр, полагает следствие. Используя уязвимость устаревших банкоматов, не способных проверить защиту банкнот, они вносили в них подделки номиналом €50, пополняя банковские карты. Затем валюту конвертировали в рубли и снимали наличные.

В квартирах задержанных прошли обыски, им предъявлено обвинение по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). Фигуранты уголовного дела арестованы.

Владимир Зубарев