Санитарку дома-интерната в Удмуртии осудили за смерть жильца при падении в шахту лифта

В Удмуртии перед судом предстала санитарка Алнашского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Трагедия произошла в мае прошлого года. Женщина находилась на втором этаже здания дома-интерната. При транспортировке жильца на первый этаж с использованием лифта, она не убедилась в том, что нажала кнопку вызова лифта и платформа поднялась на этаж. Женщина начала заходить спиной в лифт, ведя за собой коляску с сидевшим в ней мужчиной.

В результате инцидента они оба упали в шахту лифта. Мужчина при падении получил многочисленные повреждения, в результате которых скончался.

Женщину приговорили к четырем месяцам ограничения свободы.