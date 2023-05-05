Дело учредителя «Кагальницкого молокозавода» об отмывании 196 млн рублей рассмотрят заново

Ростовский областной суд изменил приговор бывшему владельцу «Кагальницкого молокозавода» Виталию Кизявке. Эпизод о легализации денежных средств будет рассмотрен заново, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

В декабре 2022 года Виталий Кизявка и экс-гендиректор предприятия Дмитрий Фандиенко были признаны виновными в мошенничестве и отмывании средств. Суд назначил им шесть лет и три года колонии общего режима соответственно.

По версии следствия, обвиняемые в 2012–2013 году похитили с расчетного счета ОАО «Кагальницкий молокозавод» 819 млн руб., предоставленных в качестве кредита «МТС-Банком». Кроме того Кизявку обвиняли в том, что в 2012–2014 годах он якобы совершал сделки для отмывания около 196 млн руб.

Подсудимые вину не признали и обжаловали приговор. Ростовский областной суд отправил на повторное рассмотрение дело в отношении Виталия Кизявки об отмывании средств. Наказание ему сокращено до пяти лет колонии. Приговор в отношении Дмитрия Фандиенко оставлен без изменения.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Юг» «На Лугу» нашлось место делу о мошенничестве».

Кристина Федичкина