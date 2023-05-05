С Эльбруса эвакуировали 16-летнего нижегородца

Спасатели эвакуировали с Эльбруса 16-летнего подростка с признаками горной болезни (кислородное голодание на большой высоте), сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Он поднимался на гору вместе с еще одним туристом, оба прибыли из Нижегородской области.

Путешественники не регистрировали маршрут в МЧС. Информация о том, что одному из туристов требуется помощь, поступила в ведомство в 15:35 в четверг, 4 мая. Спустя несколько часов подростка обнаружили на высоте 5,2 тыс. метров. Его спустили в поселок Терскол, в медицинской помощи он не нуждался.

Участие в спасательной операции принимали десять человек.

Анастасия Еремина